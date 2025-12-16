C' è Bruce Springsteen a Cortona La foto scatena i fan ma è fatta con l’intelligenza artificiale

Un’immagine di Bruce Springsteen a Cortona ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma si tratta di un’illusione creata dall’intelligenza artificiale. La foto, originariamente pensata come uno scherzo, ha rapidamente catturato l’attenzione sui social, generando una vera e propria caccia all’artista. Un episodio che mette in luce il potere delle tecnologie digitali nel creare realtà virtuali sorprendenti.

© Lanazione.it - “C'è Bruce Springsteen a Cortona”. La foto scatena i fan, ma è fatta con l’intelligenza artificiale Cortona (Arezzo), 16 dicembre 2025 – Voleva fare uno scherzo agli amici ma invece è partita la caccia in massa dei fan di Bruce Springsteen. Colpa di una foto fatta con l’intelligenza artificiale. E di un post sui social. «C’è il Boss a Cortona ». La frase rimbalza da gruppo WhatsApp a gruppo WhatsApp, si moltiplicano i messaggi, le telefonate, le segnalazioni, i telefoni dei fan del cantante statunitense vibrano per tutta la mattina. C’è chi chiede conferme, chi inoltra la foto, chi prova a ricostruire gli spostamenti dell’artista, alimentando un tam tam incontrollabile. Cristiano Ronaldo e Messi (in versione AI) da Nonna Silvi C’è la foto di Bruce in Ruga Piana. Lanazione.it Bruce Springsteen - San Siro Stadium, 30 giugno 2025 Video Bruce Springsteen - San Siro Stadium, 30 giugno 2025 Video Bruce Springsteen - San Siro Stadium, 30 giugno 2025 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bruce Springsteen, concerto a sorpresa allo Stone Pony di Asbury Park (nonostante l’allarme antincendio). Guarda i video “Non mi importa se suona quell’allarme,” ha scherzato Springsteen dal palco, ribadendo la voglia di continuare a suonare - facebook.com facebook Bruce Springsteen e Clarence Clemons sul palco a Belfast, 15 dicembre 2007. #brucespringsteen #clarenceclemons #15dicembre #almanaccomercury x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.