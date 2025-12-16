Catania Parco Gioeni | riaperti i servizi igienici conclusa la riqualificazione dell’area verde

A Catania, il Parco Gioeni riapre i servizi igienici dopo anni di chiusura. La riqualificazione dell’area verde ha restituito alla città un servizio essenziale, ormai inutilizzabile a causa di problemi idrici e atti vandalici. La riapertura rappresenta un importante intervento di valorizzazione e tutela di uno degli spazi pubblici più frequentati della zona.

© Dayitalianews.com - Catania, Parco Gioeni: riaperti i servizi igienici, conclusa la riqualificazione dell’area verde ABBONATI A DAYITALIANEWS Restituito alla città un servizio essenziale dopo anni di chiusura. Sono tornati fruibili i servizi igienici del Parco Gioeni, rimasti chiusi per lungo tempo a causa di gravi problemi alla rete idrica e ripetuti atti vandalici che ne avevano compromesso l’utilizzo. La ristrutturazione, resa possibile grazie a un finanziamento di 36 mila euro proveniente dalla tassa di soggiorno, rappresenta l’ultimo tassello del più ampio intervento di riqualificazione del parco. Nei mesi precedenti, infatti, l’area verde era già stata interessata dal rifacimento degli impianti di irrigazione e dalla cura delle piante ornamentali e forestali, ora in grado di resistere anche alla stagione estiva grazie all’approvvigionamento idrico garantito dalla fonte Leucatia. Dayitalianews.com La riapertura col trucco del Parco Gioeni di Catania Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Operazione della Guardia di Finanza a Catania: sequestrate tre pistole, oltre 150 cartucce e marijuana in un casolare abbandonato nel parco di Monte Po'. Armi sottoposte ad accertamenti balistici. #SequestroArmi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.