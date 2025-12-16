castiglion fiorentino ricorda caduti bombardamento del 19 dicembre 1943

Domenica 21 dicembre, Castiglion Fiorentino ricorderà le vittime del bombardamento del 19 dicembre 1943. L’evento, che causò numerose perdite e danneggiamenti nel centro storico, sarà commemorato nel rione Porta Romana. Un momento di memoria e riflessione per ricordare un episodio tragico della storia locale.

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 15 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre nel rione Porta Romana a Castiglion Fiorentino (Arezzo) saranno commemorati i caduti del bombardamento bellico che colpì il centro storico il 19 dicembre 1943 e che provocò una settantina di vittime e la distruzione di alcuni scorci di paese. La messa si svolgerà nella chiesa di San Filippo Neri in piazza del Collegio alle ore 9:30. La chiesa del Collegio, che sorge sulla caratteristica piazzetta in contropendenza che si affaccia su via San Michele, e che durante l'anno ospita straordinariamente solo questa funzione religiosa, è una scelta identitaria: sia perché la sua storia è fortemente legata a quella della secolare istituzione del Collegio Serristori, che sotto il violento attacco delle forze alleate perse sedici vite (bambine e addetti), e subì gravi danni materiali, sia perché rappresenta, si spiega in una nota, il cuore autentico del quartiere che oggi si identifica dal punto di vista rionale nell'effige di Porta Romana, già Porta San Michele. Lanazione.it

