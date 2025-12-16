Castello di Melegnano in sicurezza | Servono 700mila euro per i lavori

Il castello di Melegnano richiede interventi di manutenzione per garantire la sua sicurezza. È stato stimato un intervento di circa 700mila euro per sistemare l’ala corta, settore che necessita di lavori urgenti. La richiesta di finanziamenti mira a preservare questo patrimonio storico e a mettere in sicurezza l’edificio per il suo valore culturale e storico.

"Si stanzino 700mila euro per sistemare l'ala corta del castello di Melegnano, un settore che necessita di interventi". Fra gli emendamenti al bilancio previsionale 2026-2028 di Regione Lombardia (oggi prende il via la maratona consiliare per discutere la manovra economica) c'è anche quello di Alleanza Verdi Sinistra, che chiede all'esecutivo Fontana di stanziare delle risorse per la messa in sicurezza di una delle aree che compongono l'antico maniero del 1243. Si tratta dell'ala corta che, di proprietà del Comune di Melegnano, ospita le vecchie prigioni, una ghiacciaia e una torre che domina parte della città.

