A Casoria, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato un “cavallo di ritorno” per recuperare un'auto rubata. La richiesta di 1.000 euro per la restituzione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno sventato il tentativo di fuga e arrestato il soggetto coinvolto.

© Puntomagazine.it - Casoria: tenta il “cavallo di ritorno” . Arrestato dalla Polizia di Stato

Chiedeva 1.000 euro per restituire un’auto rubata: arrestato dopo un tentativo di fuga e colluttazione con la polizia. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che aveva chiesto la somma di 1.000 euro per la restituzione della sua auto, rubata alcuni giorni prima a Capodrise. Puntomagazine.it

“Cavallo di ritorno” ultimo arresto

Tenta il “cavallo di ritorno”, poi scatta inseguimento - Alla vista dei poliziotti, che gli hanno intimato l’alt, ha accelerato bruscamente ... napolitoday.it

Cavallo di ritorno da mille euro per un’auto: 20enne arrestato dai Falchi - CASORIA – Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, deferito in stato ... cronacaflegrea.it