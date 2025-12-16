Caso ultras le motivazioni del giudice | Inter in sudditanza li agevolava per la forza intimidatrice Emergono nuovi dettagli sulla vicenda
Le motivazioni della sentenza sul caso ultras rivelano come l'Inter fosse vittima di un sistema che la costringeva a favorire la Curva Nord, considerata un'area di sudditanza. Il giudice evidenzia la presenza di pressioni e minacce, attribuendo alla società nerazzurra un ruolo di vittima di dinamiche di forza intimidatrice legate all'ambiente ultras.
Caso ultras, depositate le motivazioni della sentenza: la società nerazzurra vittima di un sistema che la costringeva a favorire la Curva Nord. Emergono nuovi, inquietanti dettagli dalle quasi 300 pagine di motivazioni depositate dalla Gup di Milano, Rossana Mongiardo, in merito alle condanne inflitte lo scorso giugno ai vertici del tifo organizzato milanese. Al centro del Caso ultras c’è la delicata posizione dell’Inter, descritta dal giudice come una società che versava in una evidente condizione di “sudditanza” nei confronti dei propri sostenitori più estremi. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Secondo quanto ricostruito nelle carte, il club nerazzurro finiva di fatto per “agevolare” gli esponenti della Curva Nord, seppur “obtorto collo”, ovvero malvolentieri. Juventusnews24.com
Le dichiarazioni del giudice Santoriello sulla Juventus e sul suo odio
Ultras, il giudice: “Curve di Inter e Milan coperture per affari illeciti” - Lo scrive la giudice di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 17 giugno, ha inflitto pene per quasi 90 anni di carcere a carico di 16 imputati nel processo abbreviato scaturito dalle ... msn.com
Condanne Doppia Curva, le motivazioni choc: affari, estorsioni e rapporti con la ’ndrangheta. Il caso del “legame” con Fedez - Le motivazioni della sentenza Doppia Curva descrivono un’organizzazione stabile, capace di intimidire. milano.cityrumors.it
Anche in questo caso il giochino è piuttosto evidente. Alle LEGITTIME CRITICHE DELL’OPPOSIZIONE questa volta non risponde direttamente l’Amministrazione, ma sotto il nostro post qualche ultras commenta arrampicandosi sugli specchi…tirando in ballo - facebook.com facebook
#Nizza, si chiude il caso dei tifosi romanisti: 11 assoluzioni su 13 #ASRoma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.