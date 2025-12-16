Nel procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, emergono nuove evidenze dalla perizia fonica: una voce maschile rilevata nella registrazione del garage di via del Ciclamino. La partita giudiziaria si avvia verso la conclusione, con il gip Cantarini che ha richiesto ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’incidente probatorio e fare luce sulla tragica vicenda.

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, la perizia fonica: “Una voce maschile nel garage”

Rimini, 16 dicembre 2025 – Partita chiusa. Quella giocata dalle parti in causa nel maxi procedimento giudiziario per fare luce sull’omicidio di Pierina Paganelli, sul terreno del super accertamento voluto dal gip Vinicio Cantarini in incidente probatorio (il quinto nell’inchiesta) sulla registrazione della telecamera nei garage di via del Ciclamino, dove la pensionata 78enne è stata uccisa la sera del 3 ottobre 2023. Oggi in tribunale si è tenuta l’udienza per discutere gli esiti della consulenza compiuta da Massimo Visentin, Claudio Ciampini e Davide Zavattaro e sia la procura che gli avvocati dell’unico imputato per omicidio, Louis Dassilva, si sono dati battaglia nel contraddittorio a cui è seguita la cristallizzazione degli esiti su sui farà le proprie valutazioni direttamente la Corte d’Assise di Rimini. Ilrestodelcarlino.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omicidio Pierina Paganelli, domani nuova perizia fonica - Ore 14 del 28102025

Caso Pierina, la perizia fonica: “Una voce maschile nel garage” - Cristallizzata la consulenza super partes sull’audio della telecamera in garage, ma resta il mistero su chi parla la mattina del ritrovamento del cadavere. ilrestodelcarlino.it