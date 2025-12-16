Caso Pierina la perizia fonica | Una voce maschile nel garage
Nel procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, emergono nuove evidenze dalla perizia fonica: una voce maschile rilevata nella registrazione del garage di via del Ciclamino. La partita giudiziaria si avvia verso la conclusione, con il gip Cantarini che ha richiesto ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’incidente probatorio e fare luce sulla tragica vicenda.
Rimini, 16 dicembre 2025 – Partita chiusa. Quella giocata dalle parti in causa nel maxi procedimento giudiziario per fare luce sull’omicidio di Pierina Paganelli, sul terreno del super accertamento voluto dal gip Vinicio Cantarini in incidente probatorio (il quinto nell’inchiesta) sulla registrazione della telecamera nei garage di via del Ciclamino, dove la pensionata 78enne è stata uccisa la sera del 3 ottobre 2023. Oggi in tribunale si è tenuta l’udienza per discutere gli esiti della consulenza compiuta da Massimo Visentin, Claudio Ciampini e Davide Zavattaro e sia la procura che gli avvocati dell’unico imputato per omicidio, Louis Dassilva, si sono dati battaglia nel contraddittorio a cui è seguita la cristallizzazione degli esiti su sui farà le proprie valutazioni direttamente la Corte d’Assise di Rimini. Ilrestodelcarlino.it
Omicidio Pierina Paganelli, domani nuova perizia fonica - Ore 14 del 28102025
Caso Pierina, la perizia fonica: “Una voce maschile nel garage” - Cristallizzata la consulenza super partes sull’audio della telecamera in garage, ma resta il mistero su chi parla la mattina del ritrovamento del cadavere. ilrestodelcarlino.it
Giallo di Pierina, dalla perizia fonica isolata una voce maschile - È stata isolata una voce forse maschile sulla scena del crimine del caso Pierina Paganelli, assassinata nel garage della sua casa a ottobre 2023 ... msn.com
Caso Pierina, 'voci registrate in garage non attribuibili'. La conclusione dei periti nominati dal Tribunale, il 16 in aula #ANSA - facebook.com facebook
