Caso Mezzalira | rinviata l' udienza per affidamento incarico ai periti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'udienza per l'affidamento dell'incarico ai periti nel caso Mezzalira è stata rinviata a causa di una mancata notifica dell'incidente probatorio sui resti di Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. La vicenda riguarda la ricerca della verità sulla scomparsa dell'ex postino di Sagrado, coinvolgendo procedimenti giudiziari e accertamenti tecnici.

Immagine generica

Rinviata per mancata notifica l’udienza di incidente probatorio sui resti di Vito Mezzalira, l’ex postino residente a Sagrado scomparso nel 2019. Il 7 gennaio avrà quindi luogo il conferimento dell’incarico ai periti, che stabiliranno quando si terrà l’autopsia sulle spoglie trovate nella villa. Triesteprima.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Caso Area Blu, l’udienza slitta a gennaio - Il procedimento vede come unico imputato l’ex responsabile finanziario della società in house del ... ilrestodelcarlino.it

Caso Mezzalira, trovati resti umani in un pozzo a Sagrado - Potrebbero appartenere a Vito Mezzalira, l'ex postino di Trieste scomparso 6 anni fa, i resti umani trovati in un pozzo a Poggio Terza Armata, in comune di Sagrado nell'Isontino. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.