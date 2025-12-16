Caso Mezzalira | rinviata l' udienza per affidamento incarico ai periti
L'udienza per l'affidamento dell'incarico ai periti nel caso Mezzalira è stata rinviata a causa di una mancata notifica dell'incidente probatorio sui resti di Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. La vicenda riguarda la ricerca della verità sulla scomparsa dell'ex postino di Sagrado, coinvolgendo procedimenti giudiziari e accertamenti tecnici.
Il 7 gennaio avrà quindi luogo il conferimento dell'incarico ai periti, che stabiliranno quando si terrà l'autopsia sulle spoglie trovate nella villa.
Caso Mezzalira, trovati resti umani in un pozzo a Sagrado - Potrebbero appartenere a Vito Mezzalira, l'ex postino di Trieste scomparso 6 anni fa, i resti umani trovati in un pozzo a Poggio Terza Armata, in comune di Sagrado nell'Isontino. rainews.it
SVOLTA NEL CASO MEZZALIRA: I RESTI NEL GIARDINO SONO DELL’EX POSTINO SCOMPARSO NEL 2019 Gorizia, 3 dicembre 2025 – Confermato: i resti umani trovati il 7 novembre in un pozzo cementato nel giardino della casa di Vito Mezzalira a Sdrau - facebook.com facebook
#Gorizia Ritrovati interrati nel giardino della casa in cui viveva, quelli che un primo esame medico-legale ha identificato come i resti di Vito Mezzalira, l’ex postino, di 66 anni, scomparso nell’estate del 2019 a Sagrado. 3 gli indagati. Di @aridigiorgio #GR1 x.com
