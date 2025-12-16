Caso Mainoo allo United | la maglietta del fratello accende la polemica

Durante una partita allo United, il gesto di Mainoo con la maglietta del fratello ha attirato l'attenzione, trasformando un match emozionante in un episodio di polemica. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e media, diventando al centro di un dibattito più ampio sulla gestione delle emozioni e dei comportamenti nel calcio.

A Old Trafford non è passato inosservato il gesto che ha trasformato una partita spettacolare in un nuovo caso mediatico. Durante il 4-4 tra Manchester United e Bournemouth, sugli spalti è comparsa una maglietta destinata a far discutere: “Free Kobbie Mainoo”. A indossarla è stato Jordan Mainoo-Hames, fratellastro del centrocampista dei Red Devils, che ha poi rilanciato il messaggio sui social. Un gesto plateale, compiuto sotto pioggia e freddo, che ha acceso i riflettori su una situazione già delicata e che rischia di pesare ulteriormente sul rapporto tra Kobbie Mainoo, il club e Ruben Amorim. Como1907news.com

Brilliant Kobbie Mainoo goal - 97th minute!

