Caso Dumfries Inter subito sul mercato | 25 milioni per riportarlo in Italia | CMIT

Denzel Dumfries, infortunatosi oltre un mese fa, ha allungato i tempi di recupero. Con Chivu che necessita di un esterno destro a gennaio, l’Inter accelera sul mercato, valutando un rilancio per l’olandese con un’offerta di 25 milioni. Nel frattempo, si fa spazio anche una vecchia conoscenza della Serie A, mentre si attende di capire le prossime mosse dei nerazzurri.

Si allungano i tempi di recupero per l’olandese, Chivu ha bisogno di un esterno destro a gennaio. Oltre a Palestra spunta un vecchia conoscenza della Serie A Sembrava un infortunio di poco conto e invece Denzel Dumfries è ai box da oltre un mese. E se davvero l’esterno olandese dovesse operarsi, c’è il rischio di non rivederlo in campo prima di febbraio o marzo. Una vera e propria tegola per l’ Inter, che in quel ruolo non ha alternative all’altezza. Darmian non dà garanzie fisiche, mentre Luis Henrique – a parte l’exploit contro il Como – sta deludendo le aspettative. Denzel Dumfries (foto Ansa) – Calciomercato. Calciomercato.it

