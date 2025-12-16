Caso della famiglia nel bosco | oggi l’udienza in Corte d’Appello

Oggi si terrà l'udienza in Corte d’Appello riguardante il caso della “famiglia nel bosco”. I giudici sono chiamati a esaminare il reclamo contro la sospensione della responsabilità genitoriale, una decisione che ha suscitato molto interesse e discussioni. La sentenza potrebbe avere ripercussioni significative sul caso e sui principi legali coinvolti.

Si svolge oggi l' udienza sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco", davanti ai giudici della Corte d'Appello. Al centro del procedimento c'è il reclamo presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine e il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. L'udienza dovrebbe avvenire in forma documentale, con la trasmissione degli atti per via telematica.

