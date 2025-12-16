Caso Campari accordo col Fisco | Lagfin versa 405 milioni ed evita il contenzioso sull’exit tax

Lagfin, holding lussemburghese controllante di Campari, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, versando 405 milioni di euro per evitare un contenzioso sull’exit tax. A poche settimane dal sequestro di oltre un miliardo disposto dalla procura di Monza, la società conferma la risoluzione della controversia attraverso una transazione.

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Campari, accordo col Fisco: Lagfin versa 405 milioni ed evita il contenzioso sull’exit tax A poco più di due settimane dall’imponete decreto di sequestro per oltre un miliardo su ordine della procura di Monza, la holding lussemburghese Lagfin, che controlla Campari con il 51,8%, conferma, con una nota, di avere raggiunto un accordo transattivo con l’ Agenzia delle Entrate. L’accordo prevede, a fronte del completo abbandono della pretesa erariale, la corresponsione, diluita su un arco temporale di 4 anni, di 405 milioni di euro, con versamento entro il 31 dicembre 2025 di una prima rata pari a 152 milioni, cui Lagfin farà fronte con risorse disponibili e già accantonate, e del saldo in rate successive trimestrali di pari ammontare tra loro a partire dal giugno 2027 sino al 30 settembre 2029. Ilfattoquotidiano.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. FIAT è davvero olandese FCA e il prestito che fa discutere. Amazon e Campari, il fisco pronto a incassare più di un miliardo - Siglati due accertamenti con adesioni con Amazon per un valore complessivo di 723 mln di euro e in fase avanzata la chiusura dell’accordo con Campari ... italiaoggi.it

Campari, Lagfin firma accordo e chiude vertenza fiscale pagando 405 mln euro - Lagfin, la holding lussemburghese che controlla Campari, ha chiuso la vertenza con l’Agenzia delle Entrate e verserà 405 milioni di euro in quattro anni al fisco ... it.investing.com

