Caso biblioteca e il Pd | Una scelta politica

Nel dibattito sulla chiusura della biblioteca di San Miniato Basso, il Pd chiarisce le motivazioni politiche dietro la sua decisione. La mozione di Forza Italia, sostenuta anche da un consigliere di maggioranza, ha ottenuto il voto favorevole, mentre gli altri consiglieri si sono astenuti. L'articolo analizza i dettagli di questa vicenda e le posizioni dei diversi attori coinvolti.

Il Pd fa chiarezza sul perchè, sul caso biblioteca chiusa di San Miniato Basso, è passata la mozione di Forza Italia alla quale ha votatto a favore anche un consigliere di maggioranza mentre gli altri si sono astenuti. "È importante sottolineare che l’approvazione della mozione è comunque avvenuta grazie al voto compatto dei consiglieri di maggioranza, e che l’astensione non rappresenta un segnale di crisi, bensì una scelta politica di equilibrio di fronte a una differenza di valutazione sulle tempistiche – spiega il capogruppo dem Franca Torre –. La maggioranza respinge pertanto la lettura strumentale di Forza Italia, che ha interpretato l’esito come una frattura interna. Lanazione.it

