Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di archiviare il caso relativo all’iscrizione nel registro degli indagati di Meloni e dei ministri, respingendo ogni accusa di anomalie o intenti persecutori. La decisione si basa su un’interpretazione della normativa giudiziaria ritenuta legittima e plausibile, confermando la correttezza delle procedure adottate nel procedimento.

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri”

Nessuna “ anomalia “, meno che mai ispirata da un qualche “ intento persecutorio “, ma “una decisione fondata su una legittima e plausibile interpretazione della normativa”. Così la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura definisce la scelta fatta a gennaio da Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma, di iscrivere nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, denunciati dall’avvocato ed ex politico Luigi Li Gotti in relazione al caso del generale libico Osama Almasri, arrestato in Italia su mandato della Corte penale internazionale e liberato dal governo. Ilfattoquotidiano.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caso Almasri, chiesto il processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Il post furibondo di Meloni

Video Caso Almasri, chiesto il processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Il post furibondo di Meloni Video Caso Almasri, chiesto il processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Il post furibondo di Meloni

Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri” - Il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato legittima l'iscrizione nel registro indagati della premier e dei ministri ... ilfattoquotidiano.it