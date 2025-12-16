Caserta si illumina a Natale | migliaia di visitatori ai Giardini della Flora

Caserta si anima di luci e magia con l'evento natalizio ai Giardini della Flora, che attira ogni anno numerosi visitatori. Un percorso illuminato gratuito, aperto fino al 22 dicembre, offre un'atmosfera festosa per famiglie e turisti, rendendo la città un'incantevole meta per vivere lo spirito del Natale.

Un percorso di luci e magia ai Giardini della Flora trasforma Caserta in meta natalizia per famiglie e turisti, con ingresso gratuito fino al 22 dicembre.. Basta un allestimento natalizio ai Giardini della Flora per trasformare Caserta in una piccola capitale europea delle luci natalizie. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Caserta, punta a valorizzare il territorio e a rendere la città più attrattiva per turisti e cittadini. In collaborazione con la Reggia di Caserta, è stato realizzato uno spettacolo di luci che, nei weekend, ha già accolto migliaia di visitatori, creando un’atmosfera magica e festosa. Puntomagazine.it

