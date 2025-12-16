Case per gli studenti | 300milioni in due anni L’impegno con l’UE 60mila alloggi

Negli ultimi due anni, sono stati investiti 300 milioni di euro per la realizzazione di 60.000 alloggi destinati agli studenti, grazie a un impegno con l’Unione Europea. La crescente domanda di soluzioni abitative adeguate nelle grandi città come Roma e Milano evidenzia le sfide che molti studenti affrontano nel trovare un alloggio accessibile per studiare e vivere in città.

Trovare un alloggio adeguato per studiare in città come Roma o Milano è diventato per molti studenti un’impresa che va oltre le possibilità economiche delle famiglie. I prezzi degli affitti sono spesso fuori scala, e nonostante le mobilitazioni studentesche di qualche tempo fa, quelle delle tende davanti alle università, il problema resta tutt’altro che risolto. Le proteste hanno avuto una risonanza ampia, ma il disagio che le ha scatenate non è affatto superato. L'articolo . Orizzontescuola.it

