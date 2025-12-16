Case che cadono a pezzi e servizi inesistenti | gli attivisti portano la protesta in municipio
Gli abitanti di Villa Gordiani continuano a convivere con case degradate e servizi carenti, nonostante la recente protesta contro l’assegnazione di una casa Erp a una famiglia rom. La mobilitazione ha acceso i riflettori sulla situazione, ma i problemi strutturali del quartiere persistono, richiedendo interventi concreti per migliorare le condizioni di vita dei residenti.
“Le nostre case cadono a pezzi e mancano i servizi essenziali. Ora basta.” Ora che a Villa Gordiani si sono spenti i riflettori sulla protesta dei residenti contro l’assegnazione di una casa Erp a una famiglia rom, nel quartiere sono rimasti i problemi strutturali con cui i residenti fanno i. Romatoday.it
Bojano, le case popolari cadono a pezzi inquilini sul piede di guerra - 07102...
Le case popolari cadono a pezzi, marciapiedi inutilizzabili. Valmelaina reclama sicurezza e decoro - Facciate disastrate, pezzi di cornicione caduti a terra con i marciapiedi transennati a garanzia dell’incolumità pubblica da oltre un anno. romatoday.it
Porto Torres, emergenza al Villaggio Satellite: le case popolari cadono a pezzi - È la situazione di degrado che caratterizza gran parte delle palazzine di edilizia popolare, in ... unionesarda.it
Massimo Passaro. . Via Acqua delle Noci … le case popolari cadono a pezzi #vocedellacitta #icittadiniinmovimento #massimopassaro #tiktoklive #casefatiscenti - facebook.com facebook
