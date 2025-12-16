Case a 1 euro in un antico borgo del Molise | cosa bisogna fare per partecipare al progetto
Nel suggestivo borgo di Petrella Tifernina, in Molise, è possibile acquistare case a soli 1 euro grazie a un progetto volto a rivitalizzare il territorio. L'iniziativa offre un'opportunità unica per chi desidera investire in una dimora storica, con specifiche procedure da seguire per partecipare e contribuire al recupero del centro antico.
Volete acquistare casa ma i prezzi sono alle stelle? Potete partecipare all'iniziativa lanciata nel comune di Petrella Tifernina, dove è possibile comprare un immobile a 1 euro. Fanpage.it
Il borgo spopolato rinasce con le case a un euro
