Casaluce Natale tra carole e arie d’opera nella chiesa di San Marcellino

A Casaluce, la chiesa di San Marcellino ospita un evento natalizio dedicato a chi desidera vivere le festività attraverso musica e spiritualità. Tra carole e arie d’opera, l’iniziativa offre un’occasione di condivisione e riflessione, creando un’atmosfera di calore e bellezza in un contesto che invita al raccoglimento e alla contemplazione.

Un appuntamento pensato per chi, a ridosso delle Festività, cerca un momento di bellezza condivisa: la musica che scalda, la voce che racconta, un luogo che invita al raccoglimento. A Casaluce si prepara una serata capace di unire tradizione natalizia e suggestioni liriche, dentro una chiesa che diventa palcoscenico. Una serata tra tradizione natalizia e .

