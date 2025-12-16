Casaluce Natale tra carole e arie d’opera nella chiesa di San Marcellino

A Casaluce, la chiesa di San Marcellino ospita un evento natalizio dedicato a chi desidera vivere le festività attraverso musica e spiritualità. Tra carole e arie d’opera, l’iniziativa offre un’occasione di condivisione e riflessione, creando un’atmosfera di calore e bellezza in un contesto che invita al raccoglimento e alla contemplazione.

CONCERTO "NATALE … IN OPERA" PRESSO LA PARROCHIA SAN MARCELLINO DI APRANO IN CASALUCE Si terrà alle ore 19:30 del giorno 21 dicembre 2025, presso la Parrocchia di San Marcellino "Aprano in Casaluce", un concerto con canti natalizi e

