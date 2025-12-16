Casa Sollievo spedita sui nuovi contratti | nessuna intesa in Prefettura lavoratori verso lo sciopero

Nessuna intesa raggiunta nella riunione in Prefettura di Foggia tra Regione, sindacati e Casa Sollievo, con i lavoratori che si preparano a scioperare a causa delle nuove condizioni contrattuali. L'incontro di martedì 16 dicembre ha visto confronti tra le parti senza esito positivo, la situazione rimane tesa e in attesa di sviluppi.

Questa mattina, martedì 16 dicembre, nella sala riunioni della Prefettura di Foggia si è svolto un vertice tra Regione Puglia, rappresentata dall'assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, le sigle sindacali, il direttore.

