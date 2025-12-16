Casa Sollievo spaccata sindacato dei medici e Gumirato ai ferri corti | è scontro senza esclusione di colpi

Tensione crescente tra il sindacato dei medici, Gumirato e la direzione di Casa Sollievo della Sofferenza. Il secondo incontro in Prefettura a Foggia si è concluso senza intese, segnando un ulteriore passo nel conflitto contrattuale che coinvolge i dirigenti medici dell’Irccs. La vertenza prosegue senza risoluzione, alimentando lo scontro tra le parti coinvolte.

Anche il secondo incontro tenutosi questa mattina in Prefettura a Foggia per cercare una mediazione sulla vertenza contrattuale che coinvolge i dirigenti medici dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza si è chiuso con una fumata nera, senza alcun accordo tra le parti. La negoziazione, fortemente. Foggiatoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. CONFRONTO Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, fallisce il tavolo in Prefettura: verso lo sciopero unitario - Il prossimo passaggio è già fissato: il 18 dicembre è previsto un nuovo incontro unitario tra tutte le sigle sindacali. statoquotidiano.it

Casa Sollievo, sul cambio di contratto è rottura senza precedenti: sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione - Il sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione a tempo indeterminato e accusa l'Ospedale di scelte "immotivate e ingiustificate" ... foggiatoday.it

SPACCATURA TOTALE Crisi nera a Casa Sollievo, il tavolo si spacca: sindacati verso lo sciopero dopo il muro del Cda - Video - facebook.com facebook

il 16 dicembre, alle 20.30, nella Cappella Maggiore di #CasaSollievoDellaSofferenza, padre Vito D’Amato, ci terrà una testimonianza su la Serva di Dio Chiara Corbella L’incontro sarà trasmesso in diretta su Padre Pio TV operapadrepio.it/it/notizie-e-c… x.com

