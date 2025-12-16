Casa salta in aria improvvisamente e viene distrutta | la telecamera del campanello del vicino cattura il momento dell’esplosione – Video

Una violenta esplosione ha distrutto all’improvviso una casa ad Hayward, in California. La scena, ripresa dalla telecamera del campanello del vicino, mostra il momento esatto in cui l’edificio viene investito dall’esplosione. L’incidente ha suscitato grande paura tra i residenti e ha portato alle prime indagini sulla causa dell’esplosione.

© Ilfattoquotidiano.it - Casa salta in aria improvvisamente e viene distrutta: la telecamera del campanello del vicino cattura il momento dell’esplosione – Video Paura a Hayward, in California. Una casa è saltata in aria improvvisamente ed è stata completamente distrutta. Il momento dell’esplosione è stato ripreso dalla telecamera posizionata sul campanello del vicino di casa. L’onda d’urto ha danneggiato anche alcune abitazioni vicine: almeno sei persone sono rimaste ferite. Come riportano i giornali statunitensi, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas sotterranea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Improvvisamente le finestre della Cina iniziano a rompersi senza motivo ?? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Casa salta in aria per una fuga di gas: il momento dell’esplosione ripreso dalle telecamere - Esplosione in California: una casa salta in aria a Hayward per una fuga di gas. affaritaliani.it

Il video della casa che salta in aria per una fuga di gas, il momento dell’esplosione - Esplosione devastante a Hayward: una casa distrutta, edifici vicini danneggiati, sei feriti. blitzquotidiano.it

