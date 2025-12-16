Casa l’allarme parte da Parma | servono risorse e un Piano nazionale subito
Durante la conferenza stampa presso la Camera dei Deputati, l’Alleanza municipalista ha presentato le richieste di oltre 40 città italiane per un Piano Casa Nazionale, evidenziando la necessità di risorse e interventi urgenti per affrontare il problema abitativo in Italia.
Si è svolta oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, durante la quale un gruppo di assessore e assessori in rappresentanza di oltre 40 città italiane ha presentato le proposte per un Piano Casa Nazionale.A un. Parmatoday.it
Detenuti a Rimini. Parma (Pd): “A rischio sicurezza e gestione quotidiana della Casa circondariale” - La consigliera regionale Dem Alice Parma, porta all'attenzione della Giunta l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri, con particolare attenzione ... chiamamicitta.it
Blitz dei ladri a casa dell'ex sindaca, nonostante allarme e telecamere: rubati gioielli e preziosi --> https://www.nordest24.it/furto-abitazione-maria-gomierato-castelfranco - facebook.com facebook
Branco di #lupi davanti a una casa a Rocca San Giovanni: scatta l’allarme sicurezza x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.