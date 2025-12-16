Casa Artusi patto regionale | Promuoveremo insieme cibo turismo e cultura

La Regione Emilia Romagna e la Fondazione Casa Artusi hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa che estende la collaborazione all’ambito culturale e turistico, oltre all’agroalimentare. L’obiettivo è promuovere congiuntamente il patrimonio gastronomico, culturale e turistico della regione, valorizzando le eccellenze locali e rafforzando l’identità territoriale.

Si è ampliato anche a cultura e turismo il nuovo protocollo d'intesa sull'agroalimentare siglato ieri tra la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Casa Artusi. Accanto alla firma dell'assessore all'agricoltura, Alessio Mammi, anche quelle delle colleghe Gessica Allegni (cultura) e Roberta Frisoni (turismo), oltre che del presidente di Casa Artusi Andrea Segré. Un lavoro iniziato dalla precedente presidente forlimpopolese, Laila Tentoni, ma che si concretizza anche sull'onda dell'entusiasmo per il riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità. "È un punto di partenza per il lavoro che ci aspetta – ha puntualizzato Segré –, anche per questo abbiamo istituito a Forlimpopoli l'osservatorio sulla cucina e il buongusto italiano, per raccogliere dati concreti sull'impatto che questo riconoscimento può dare al nostro Paese, ma anche per tutelare questo nostro patrimonio". L'assessore Mammi: "Nella nostra terra, il giro d'affari attorno ai prodotti dop vale 4 miliardi".

LE ECCELLENZE LOCALI - “L’intesa - spiega Segrè - mette in relazione in modo strategico i tre assessorati di riferimento per Casa Artusi, valorizzando l’eredità del gastronomo di Forlimpopoli" - facebook.com facebook

