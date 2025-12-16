Casa ' allargata' abusivamente svolta per 64enne
Un uomo di 64 anni è stato assolto dal reato di abuso edilizio in seguito a un procedimento giudiziario. La decisione si basa sulla particolare tenuità del fatto, che ha portato il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a pronunciarsi in favore dell’assoluzione.
Assolto dal reato di abuso edilizio perchè non punibile per particolare tenuità del fatto. E' quanto disposto dal giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di O.T., 64enne di Castel Volturno, assistito dall'avvocato Francesca Luongo, finito sotto. Casertanews.it
