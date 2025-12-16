Casa ' allargata' abusivamente svolta per 64enne

Un uomo di 64 anni è stato assolto dal reato di abuso edilizio in seguito a un procedimento giudiziario. La decisione si basa sulla particolare tenuità del fatto, che ha portato il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a pronunciarsi in favore dell’assoluzione.

