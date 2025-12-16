A Napoli, il costo degli affitti mette sotto pressione il 45% delle retribuzioni nette, superando di gran lunga la soglia del 30% considerata ideale per la sostenibilità. Questa situazione evidenzia le sfide economiche affrontate dalle famiglie nell’area metropolitana, dove l’onere degli affitti incide significativamente sul budget mensile.

© Anteprima24.it - Casa a Napoli, l’affitto pesa sul 45% dello stipendio: 10 punti sopra la media italiana

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’area metropolitana di Napoli i canoni di locazione rappresentano in media il 45% delle retribuzioni nette, laddove la soglia del 30% è “comunemente considerata come limite oltre il quale una famiglia può trovarsi in condizioni di difficoltà”. Ad attestarlo è il nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di Cassa Depositi e Prestiti. Il documento analizza il ruolo strategico del service housing, cioè l’offerta ai lavoratori di alloggi a prezzi inferiori ai livelli di mercato. La situazione del rapporto fittiretribuzioni appare critica a Napoli, tuttavia “il fenomeno riguarda la maggioranza dei grandi centri urbani del Paese -scrivono i ricercatori – soprattutto Roma e Milano, dove l’incidenza supera il 60%, ma si riscontra anche in numerosi centri minori”. Anteprima24.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il retroscena sulla giornata di oggi in casa Napoli - facebook.com facebook

Napoli, nostalgia di casa: perché in trasferta rende meno #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli x.com