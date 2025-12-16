Cartelloni pubblicitari affissi alla Ripa il Comune replica | Evento non nostro indagheremo sulle autorizzazioni

Alcuni cartelloni pubblicitari sono stati installati sulle mura della Ripa, suscitando polemiche. Il Comune ha precisato che l'evento non è di loro competenza e ha annunciato approfondimenti sulle autorizzazioni rilasciate. La vicenda riguarda la presenza di pubblicità temporanea che sponsorizza una mostra fotografica in città, sollevando interrogativi sulle procedure adottate.

Le mura della Ripa sarebbero state trapanate per affiggere dei cartelloni pubblicitari che sponsorizzano una mostra fotografica temporanea in città. Questo quanto affermato dai Verdi, attraverso Alessandro Ronchi, che ha chiesto l'intervento della Sovrintendenza per verificare l'intervento messo.

