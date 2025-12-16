Oggi, 16 dicembre, segna la prima scadenza per la carta Dedicata a te, il beneficio di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. È importante rispettare questa data per evitare la perdita del bonus. Di seguito, tutte le informazioni su cosa fare entro questa scadenza per garantirne l’utilizzo.

© Lanotiziagiornale.it - Carta Dedicata a te, arriva la prima scadenza: cosa bisogna fare entro il 16 dicembre per non perdere i 500 euro

Arriva la prima, fondamentale, scadenza per la carta Dedicata a te. Il beneficio da 500 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, ha infatti una scadenza da rispettare e che scatta proprio oggi, 16 dicembre. Entro questa data è necessario spendere almeno un euro, altrimenti si perde tutto il fondo presente sulla carta. Poi le somme accreditate devono essere spese completamente entro il 28 febbraio 2026. La carta, creata per sostenere le famiglie più in difficoltà, è rivolta ai nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro che non ricevano altri sussidi pubblici. Quest’anno sono 1. Lanotiziagiornale.it

Pagamenti Carta Dedicata a te 2025 500 euro: saldo e chiarimenti!

Carta «Dedicata a te», oggi la prima scadenza: cosa fare per non perdere i 500 euro - Prima scadenza per la carta “ Dedicata a te”, il beneficio da 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. msn.com