Carriera d’oro Franco Cotelli vince la sfida

Franco Cotelli, noto come Franco Chicco, è stato un punto di riferimento nel mondo dello sci, contribuendo alla tecnica e alla preparazione atletica delle Nazionali italiane dal 1971 al 2006. La sua lunga carriera e il suo impegno lo hanno reso un esempio di dedizione e successo nello sport, ricevendo il riconoscimento di sportivo sondriese dell’anno.

“Scienziato“ dello sci, punto di riferimento della tecnica sciistica e della preparazione atletica delle Nazionali dal 1971 al 2006, "fulgido esempio di dedizione, impegno e successo nello sport": è Franco Chicco Cotelli lo sportivo sondriese dell’anno. Ieri a Palazzo Pretorio la cerimonia di premiazione e consegna del "giusto riconoscimento che con un po’ di ritardo – parole dell’assessore allo Sport Michele Diasio – la città gli tributa". E in effetti lo stesso sterminato curriculum di Cotelli – fratello minore di Mario, indimenticabile commissario tecnico della Valanga Azzurra – avrebbe potuto fargli meritare il titolo già parecchi anni fa. Ilgiorno.it

