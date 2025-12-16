Carragher esorta Salah a fare pace con Slot e a proteggere l’eroica espulsione del Liverpool

Jamie Carragher esorta Mohamed Salah a fare pace con il Liverpool e a proteggere il suo ruolo nel club, dopo le recenti tensioni. Secondo l’ex difensore, l’egiziano dovrebbe ricevere un addio dignitoso ad Anfield, evitando una rapida partenza in Arabia Saudita, e preservando così la sua eroeica storia con i Reds.

2025-12-16 13:06:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’egiziano ha rivolto ai media parole forti sulla sua situazione attuale nel club Jamie Carragher ritiene che Mohamed Salah dovrebbe resistere a qualsiasi allontanamento immediato dal Liverpool, sostenendo che l’attaccante merita un adeguato addio ad Anfield piuttosto che una rapida uscita in Arabia Saudita. Carragher, che ha recentemente criticato il nazionale egiziano per aver affermato di essere stato “gettato sotto un autobus” dall’allenatore Arne Slot, non si aspetta che Salah rimanga al Liverpool oltre l’attuale stagione. Justcalcio.com Mo Salah Urges ‘The Management’ To Sort Contract Situation | The Redmen TV Podcast La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. "Una vergogna. Ha cercato di far licenziare Slot": Carragher si scaglia contro Salah - Il botta e risposta tra Jamie Carragher e Mohamed Salah non intende placarsi. tuttomercatoweb.com

Carragher: “Salah? Una vergogna quello che ha fatto. Ha attaccato Slot perché…” - Jamie Carragher ha commentato le dichiarazioni di Momo Salah e ha attaccato duramente l'egiziano: "Una vergogna" ... msn.com

