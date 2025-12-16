Carolli trionfa nel secondo slalom FIS di Pozza di Fassa

Francesca Carolli si impone nel secondo slalom FIS di Pozza di Fassa, portando a casa una vittoria importante nel contesto del Gran Premio Italia Dicoflor femminile. L'atleta dimostra grande abilità e determinazione, consolidando la sua posizione nel circuito internazionale di sci alpino femminile.

Francesca Carolli firma il successo nel secondo slalom FIS di Pozza di Fassa, valido per il Gran Premio Italia Dicoflor femminile. La laziale dell’Esercito rimonta cinque posizioni nella seconda manche e precede di un soffio Annette Belfrond, mentre Giulia Romele conquista la vittoria di giornata per il circuito federale. La rimonta vincente di Francesca Carolli. È Francesca Carolli la protagonista assoluta del secondo slalom FIS di Pozza di Fassa, in Trentino, gara che ha chiuso la tappa fassana del Gran Premio Italia Dicoflor, circuito dedicato alle categorie junior e aspiranti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Sportface.it

