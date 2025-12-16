Carolina Crescentini | Voglio credere nella monogamia C’è gente che si vive serenamente il poliamore; io no mi sentirei come su una gamba sola Il tradimento? Lo vedi nello sguardo dell' altro Quando guardo negli occhi mio marito Motta capisco che è tutto ok

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carolina Crescentini si racconta tra convinzioni personali e interpretazioni cinematografiche, riflettendo sul valore della monogamia e sul tradimento. Nel nuovo film di Gabriele Muccino,

carolina crescentini voglio credere nella monogamia c8217232 gente che si vive serenamente il poliamore io no mi sentirei come su una gamba sola il tradimento lo vedi nello sguardo dell altro quando guardo negli occhi mio marito motta capisco che 232 tutto ok

© Vanityfair.it - Carolina Crescentini: «Voglio credere nella monogamia. C’è gente che si vive serenamente il poliamore; io no, mi sentirei come su una gamba sola. Il tradimento? Lo vedi nello sguardo dell'altro. Quando guardo negli occhi mio marito Motta, capisco che è tutto ok»

Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, interpreta Anna, una «mamma elicottero» che per convenzione sociale non accetta la fine di un amore. Una donna molto diversa da lei. In tutto. Vanityfair.it

La dicotomia del fumo, intervista agli attori di Mare Fuori

Video La dicotomia del fumo, intervista agli attori di Mare Fuori
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

carolina crescentini voglio credereCrescentini: “La Cagna Maledetta? Ho preso spunto dalle attrici raccomandate che mi hanno scavalcata” - L’attrice, in dialogo con Arianna Finos, ha parlato di carriera, diritti delle donne e progetti futuri. repubblica.it

Carolina Crescentini: «In Italia sta tornando la buon costume, inaccettabile oggi negare l’aborto» - Negli anni Settanta c'è voluta la legge Basaglia per far chiudere i manicomi. leggo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.