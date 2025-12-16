Carolina Crescentini | Voglio credere nella monogamia C’è gente che si vive serenamente il poliamore; io no mi sentirei come su una gamba sola Il tradimento? Lo vedi nello sguardo dell' altro Quando guardo negli occhi mio marito Motta capisco che è tutto ok
Carolina Crescentini si racconta tra convinzioni personali e interpretazioni cinematografiche, riflettendo sul valore della monogamia e sul tradimento. Nel nuovo film di Gabriele Muccino,
Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, interpreta Anna, una «mamma elicottero» che per convenzione sociale non accetta la fine di un amore. Una donna molto diversa da lei. In tutto.
Crescentini: “La Cagna Maledetta? Ho preso spunto dalle attrici raccomandate che mi hanno scavalcata” - L’attrice, in dialogo con Arianna Finos, ha parlato di carriera, diritti delle donne e progetti futuri. repubblica.it
Carolina Crescentini: «In Italia sta tornando la buon costume, inaccettabile oggi negare l’aborto» - Negli anni Settanta c'è voluta la legge Basaglia per far chiudere i manicomi. leggo.it
"Il nazismo e il fascismo sono illegali, lo dice la Costituzione. Una casa editrice neonazista contribuisce a far proliferare un pensiero pericoloso" Carolina Crescentini a @piulibri25 @repubblica #ArenaRepubblicaRobinson #piulibri25 x.com
