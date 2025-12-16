Carolina Crescentini si racconta tra convinzioni personali e interpretazioni cinematografiche, riflettendo sul valore della monogamia e sul tradimento. Nel nuovo film di Gabriele Muccino,

Carolina Crescentini: «Voglio credere nella monogamia. C'è gente che si vive serenamente il poliamore; io no, mi sentirei come su una gamba sola. Il tradimento? Lo vedi nello sguardo dell'altro. Quando guardo negli occhi mio marito Motta, capisco che è tutto ok»

Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, interpreta Anna, una «mamma elicottero» che per convenzione sociale non accetta la fine di un amore. Una donna molto diversa da lei. In tutto. Vanityfair.it

