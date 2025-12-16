Carlo Devoti | Lo sport è maestro di vita e di fratellanza tra i popoli

Carlo Devoti, Maestro dello Sport, rappresenta un esempio di come lo sport possa essere un veicolo di pace e fratellanza tra i popoli. La sua passione e il suo impegno lo rendono un ambasciatore di valori universali, capaci di unire le persone oltre le differenze culturali e nazionali. Un incontro con lui è sempre un’occasione di ispirazione e riflessione sui valori fondamentali dello sport.

È per me sempre un piacere rivedere e ascoltare Carlo Devoti, Maestro dello Sport, e messaggero di pace e fratellanza tra i popoli proprio attraverso lo sport, non solo per la franca passione che trasmette nei suoi discorsi, ma anche perché è stato, tanti anni fa (ormai molti), il mio primo. Ilpiacenza.it Devoti di San Carlo Acutis e Ognissanti Toscana e Umbria - facebook.com facebook