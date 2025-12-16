Carlino un viaggio lungo 140 anni | Una città bella proiettata in alto

Il Carlino celebra 140 anni di storia, con uno sguardo anche ad Ancona. La città si distingue per la sua bellezza e per la sua natura verticale, tra salite e discese, riflettendo lo spirito di un luogo ricco di interessi e tradizioni che si sono evoluti nel tempo.

Il Carlino e il suo viaggio lungo 140 anni passa anche per Ancona: "Una città, bella, vetrina di molteplici interessi e verticale perché si sale e si scende. Una città che guarda verso l’alto, come il suo Duomo. La dimostrazione del nostro attaccamento al territorio" ha commentato il vicedirettore, Valerio Baroncini, durante la sua introduzione all’evento che si è svolto ieri al Ridotto delle Muse alla presenza di autorità, appassionati, e dei giornalisti della redazione di Ancona che alla fine hanno avuto modo di far festa tutti insieme in un brindisi lungo 140 anni di storia gloriosa del nostro quotidiano. Ilrestodelcarlino.it

