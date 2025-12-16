Carenza di aule e di personale i servizi essenziali non sono garantiti | protestano gli studenti di Psicologia della d' Annunzio
Gli studenti di Psicologia dell'università d'Annunzio di Chieti scendono in piazza per denunciare la carenza di aule, personale e servizi essenziali, protestando contro i persistenti disservizi che compromettono il loro percorso accademico. La manifestazione si terrà martedì 16 dicembre davanti al rettorato in via dei Vestini.
Sono sul piede di guerra gli studenti di Psicologia dell'università d'Annunzio di Chieti, che nella mattinata di martedì 16 dicembre si raduneranno di fronte al rettorato, in via dei Vestini, per protestare contro quelli che denunciano come “gravi e persistenti disservizi che stanno mettendo a. Chietitoday.it
