Carceri il Pd | Serve il garante dei detenuti per una maggiore sicurezza in città

Il Partito Democratico propone l’istituzione di un Garante dei detenuti nel Comune, al fine di migliorare la sicurezza urbana e tutelare i diritti dei detenuti. L’interrogazione presentata mira a seguire l’esempio di altre città regionali, come Trieste e Udine, e a rafforzare il ruolo di tutela e controllo nel sistema carcerario locale.

Il Partito democratico ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere all’amministrazione di istituire il Garante dei detenuti, già presente in altri capoluoghi della regione come Trieste e Udine.Il carcere di Pordenone, ospitato presso il Castello cittadino, rappresenta una. Pordenonetoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Carceri, Rossomando Pd da garante quadro preciso, legislatore poco attento Suicidio in carcere, Furfaro (Pd) deposita interrogazione al Ministro: "Serve trasparenza e intervento immediato” - “Ho depositato un’interrogazione al Ministro della Giustizia sul suicidio avvenuto il 6 dicembre nel carcere di Pistoia e sul fatto, molto grave, che al Garante comunale non sia stato consentito l’acc ... valdinievoleoggi.it Carceri, per Nordio 46 suicidi “non sono un allarme”: “Dato 2025 sotto la media”. Pd: “Cinismo senza limiti” - E noi siamo talmente consapevoli di questo che, a differenza dei governi precedenti, che hanno solo messo delle pezze su ... ilfattoquotidiano.it L'episodio è avvenuto la sera del 14 dicembre al blocco 10 di Cavadonna. Due agenti hanno rianimato l'uomo che aveva tentato di impiccarsi. Il segretario Argentino: "Serve la lode ministeriale, lavoriamo con il doppio dei detenuti previsti" #carceri - facebook.com facebook Storie che indignano. Ma il carcere non serve. Mandiamo questi ragazzi in qualche associazione che si occupa di persone senza dimora. Troveranno in loro, non spiccioli da portare via, ma ricchezza in umanità. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.