Carceri il Pd | Serve il garante dei detenuti per garantire sicurezza

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale per chiedere l’istituzione del Garante dei detenuti, un ruolo già presente in altre città regionali come Trieste e Udine. La proposta mira a rafforzare le misure di sicurezza e tutela dei diritti dei detenuti, promuovendo un dialogo più efficace tra istituzioni e istituzioni carcerarie.

Il carcere di Pordenone, ospitato presso il Castello cittadino, rappresenta una.

