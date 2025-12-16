Carboni cambio maglia a Gennaio? Un club di A si è mosso per lui

Il mercato di gennaio si avvicina e il Pisa sta già pianificando le mosse per rinforzare l’attacco. Tra i profili monitorati, spicca il nome di Carboni, un giovane talento che potrebbe cambiare maglia. La società toscana è attenta alle opportunità di mercato, valutando opzioni di qualità per migliorare la rosa e ambire a risultati migliori nel girone di ritorno.

Carboni. Il Pisa si muove in vista del mercato di gennaio con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e ha iniziato a valutare profili giovani e di qualità. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza toscana spiccano quelli di Valentin Carboni e Tommaso Baldanzi, due fantasisti in grado di dare imprevedibilità e soluzioni offensive alla squadra. In particolare, l'attenzione del club si è concentrata su Carboni, talento argentino di proprietà dell' Inter. Attualmente in prestito al Genoa, il classe 2004 non sta trovando lo spazio desiderato e la sua situazione potrebbe cambiare già nella prossima finestra di mercato, aprendo scenari interessanti per un possibile trasferimento.

Mercato Inter, deciso il futuro di Carboni: addio al Genoa, va in un altro club di Serie A - L’Inter ha preso una decisione chiara sul futuro di Valentín Carboni: l’argentino è pronto a lasciare il Genoa per un altro club di Serie A. spaziointer.it

