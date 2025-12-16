Carabinieri la soccorrono li investe

Un carabiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito intenzionalmente da un'auto, mentre interveniva in una situazione di emergenza. L'incidente è avvenuto ad Aosta e ha coinvolto anche altri agenti intervenuti sul posto. La vittima è attualmente in prognosi riservata, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

9.01 Un carabiniere è in prognosi riservata, nell'ospedale di Aosta, dopo che una automobilista lo ha intenzionalmente investito. La pattuglia si era fermata, a Cogne, per aiutare una donna la cui auto elettrica era in panne. Dopo aver fatto ripartire la macchina, i militari hanno invitato la donna a seguirli per ricaricare in una piazzola vicina. Lei ha messo in moto e ha investito il militare. E' stata arrestata,pare abbia problemi psichici. Lui rischia la vita. Servizitelevideo.rai.it Inseguimento della Polizia di un uomo armato di coltello Lite per l’affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all’uscita dai carabinieri - Una lite tra ex su chi avrebbe dovuto tenere la bambina per le feste di Natale è sfociata nell'investimento dei genitori di lei da parte del padre della ... fanpage.it

Violenza a Giugliano, i suoceri lo denunciano e lui li investe: arrestato ragazzo di 19 anni - Una discussione con la ex su chi dovesse tenere la figlia a Natale, la situazione si fa incandescente e degenera sotto gli occhi dei genitori di lei, che cercano di calmare gli animi. ilmattino.it

Si scontra con l'auto a Mineo, i carabinieri che lo soccorrono scoprono quasi un chilo e mezzo di droga e lo arrestano - facebook.com facebook