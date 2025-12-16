Carabinieri la soccorrono li investe

Un carabiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito intenzionalmente da un'auto, mentre interveniva in una situazione di emergenza. L'incidente è avvenuto ad Aosta e ha coinvolto anche altri agenti intervenuti sul posto. La vittima è attualmente in prognosi riservata, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

9.01 Un carabiniere è in prognosi riservata, nell'ospedale di Aosta, dopo che una automobilista lo ha intenzionalmente investito. La pattuglia si era fermata, a Cogne, per aiutare una donna la cui auto elettrica era in panne. Dopo aver fatto ripartire la macchina, i militari hanno invitato la donna a seguirli per ricaricare in una piazzola vicina. Lei ha messo in moto e ha investito il militare. E' stata arrestata,pare abbia problemi psichici. Lui rischia la vita. Servizitelevideo.rai.it

