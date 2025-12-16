Carabinieri concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali

Sono aperte le procedure di selezione per il concorso che mira a reclutare 65 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Questa opportunità permette di entrare a far parte dell’istituzione, offrendo un percorso di formazione e carriera nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico. Di seguito i dettagli e le modalità di partecipazione.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 allievi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente.Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter.

