Capuano sull’infortunio di Dumfries | Ecco cosa succederà al suo ritorno

Giovanni Capuano analizza le conseguenze dell'infortunio di Denzel Dumfries e anticipa cosa potrebbe succedere al suo ritorno in campo. Il giornalista fornisce una panoramica sulle possibili strategie e implicazioni per l’Inter, offrendo un'interpretazione sulle scelte future della squadra in assenza e in vista del rientro del calciatore.

© Internews24.com - Capuano sull’infortunio di Dumfries: «Ecco cosa succederà al suo ritorno» Inter News 24 Il giornalista Giovanni Capuano ha spiegato cosa accadrà secondo lui al ritorno di Denzel Dumfries dall’infortunio al piede. L’ Inter sta attivamente sondando il mercato alla ricerca di un esterno destro da acquistare a gennaio, a causa del lungo stop forzato di Denzel Dumfries dopo l’intervento chirurgico. Il giornalista Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Telelombardia, ha commentato la necessità dei nerazzurri di trovare rapidamente un sostituto per sopperire all’assenza dell’olandese e rafforzare la rosa in vista degli impegni ravvicinati. L’IPOTESI – «In estate l’Inter ha investito 25 milioni su Luis Henrique e deve farlo funzionare. Internews24.com La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salvini-Capuano, piano di pace in 4 punti/ Lega, tregua, scontro col Pd: cosa succede - In cosa consiste il piano di pace in 4 punti di Matteo Salvini (e del consulente Antonio Capuano) che avrebbero presentato alla Russia. ilsussidiario.net Così il giornalista Giovanni Capuano a Radio TuttoNapoli parlando dell’ultima sconfitta del Napoli di Antonio Conte Potete riascoltare tutti gli interventi dei nostri ospiti (e anche le puntate complete) tramite i podcast sull’app e sul sito web RadioTuttoNapo - facebook.com facebook “Ho chiesto scusa a tutti”. #Capuano torna sull’ultima gara e annuncia una sorpresa forzata nell’undici titolare #giugliano #seriec x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.