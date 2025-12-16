Capuano in bilico? Il Giugliano gli rinnova la fiducia

Dopo la pesante sconfitta e il silenzio stampa, si sono diffuse voci di un possibile addio tra mister Capuano e il Giugliano, attualmente penultimo in classifica. Tuttavia, la società ha deciso di rinnovare la fiducia all'allenatore, mantenendo l'allenatore alla guida della squadra e cercando di ribaltare la situazione di classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il 4-0 rimediato al "Ciro Vigorito" e il successivo silenzio stampa, si sono rincorse le voci di un possibile divorzio tra mister Capuano e il Giugliano, penultimo in classifica a quota 15. Almeno per ora, invece, la panchina dei gialloblù sembra salda perché la società ha rinnovato la fiducia all'allenatore riconoscendo l'attenuante dei tanti infortuni che hanno avuto senza dubbio un peso nell'ultimo periodo a dir poco negativo. Alle porte per la compagine napoletana c'è il difficile derby contro la Casertana, squadra che ha avuto il rendimento migliore nelle ultime 5 giornate con 13 punti, meglio di Benevento, Catania e Salernitana.

