Caporalato vendetta e riscatto | Emiliano Locatelli racconta Rajesh Signore dei Re | INTERVISTA

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
caporalato vendetta e riscatto emiliano locatelli racconta rajesh signore dei re intervista

© Ildifforme.it - Caporalato, vendetta e riscatto: Emiliano Locatelli racconta “Rajesh. Signore dei Re” | INTERVISTA

Dalla cronaca dell’Agro Pontino alla Camera dei Deputati, senza perdere la forza del racconto. Rajesh. Signore dei Re nasce dall’urgenza di guardare in faccia una realtà che continua a essere rimossa: lo sfruttamento dei braccianti, il caporalato, le vite ai margini su cui si regge una parte dell’economia italiana. Presentato il 10 dicembre alla Camera, . L'articolo Caporalato, vendetta e riscatto: Emiliano Locatelli racconta “Rajesh. Signore dei Re” INTERVISTA proviene da Il Difforme. Ildifforme.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.