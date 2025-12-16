Capodanno senza botti a Messina multe fino a 500 euro per chi viola il divieto

A Messina, il divieto di fuochi d’artificio e petardi durante il periodo natalizio e di Capodanno è stato confermato con multe fino a 500 euro. L’ordinanza comunale mira a garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente, vietando l’uso di botti e fuochi d’artificio in tutta la città durante le festività.

Il Comune di Messina ha rinnovato l’ordinanza sindacale che vieta in modo assoluto l’uso di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e l’accensione di falò durante la notte di Capodanno e per l’intero periodo delle festività natalizie, dal 20 dicembre al 10 gennaio. Il provvedimento riguarda. Messinatoday.it Ho ABBANDONATO TUTTO per Proteggere i Miei CANI a Capodanno Come festeggiare capodanno senza fuochi d’artificio: idee alternative per evitare i botti - Come festeggiare capodanno senza fuochi d’artificio: idee alternative per evitare i botti che spaventano gli animali. amoreaquattrozampe.it

