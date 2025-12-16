Capodanno in Piazza Maggiore | rogo del Vecchione e dj set per salutare il 2026
Il Capodanno in Piazza Maggiore a Bologna si prepara a accogliere il nuovo anno con un ricco programma di eventi. Tra i momenti più attesi figura il tradizionale rogo del Vecchione, accompagnato da un dj set che anima la piazza, offrendo un brindisi collettivo per salutare il 2026 in un’atmosfera festosa e coinvolgente.
Capodanno. Piazza Maggiore. Bologna, 2016
