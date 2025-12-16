Capodanno di Roma sul palco del Circo Massimo saliranno | Alessandra Amoroso Fabri Fibra e Tananai

Il Capodanno di Roma si prepara a un grande evento al Circo Massimo, con un concerto imperdibile. Sul palco saliranno artisti di fama nazionale come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, pronti a regalare emozioni e musica per festeggiare l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera unica.

Per celebrare il Capodanno il 31 dicembre al Circo Massimo di Roma ci saranno sul palco Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. Lo show partirà dalle 21 in collaborazione con Rds. Il sindaco di Roma Gualtieri ha affermato: “Grandissimi nomi, siamo molto contenti per un grande concerto, bellissimo e gratuito al Circo Massimo, un evento che è un appuntamento ormai per i romani e per chi ama Roma. Una serata di musica che parlerà ai giovani e alle generazioni che amano la musica di qualità, in uno dei posti più belli del mondo, in un anno intensissimo”. Per l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, ” annunciare i nomi degli artisti del concertone è più un rito che facciamo e aspettiamo insieme a turisti e romani. Ilfattoquotidiano.it

