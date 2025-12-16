Capodanno al Platys Center

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno al Platys Center rappresenta un'occasione unica per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo in un'atmosfera festosa e coinvolgente. Un evento pensato per creare ricordi indimenticabili, tra musica, spettacoli e allegria, invitando tutti a lasciarsi andare e vivere momenti di gioia condivisa.

Immagine generica

Il Capodanno 2026 al Platys è un invito a smettere di contare il tempo e a creare un ricordo speciale. Il 31 dicembre la notte più lunga dell’anno prende vita tra musica, brindisi e divertimento, in un’atmosfera pensata per accogliere il nuovo anno con energia e leggerezza. Se volete segnalare. Veronasera.it

Vienna - San Silvestro 09

Video Vienna - San Silvestro 09
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno al Platys Center - Il Capodanno 2026 al Platys è un invito a smettere di contare il tempo e a creare un ricordo speciale. veronasera.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.