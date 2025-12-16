Capodanno a Perugia torna la festa in piazza E non solo

A Perugia torna la tradizione del Capodanno in piazza, con il concertone in piazza IV Novembre che anima le celebrazioni. Quest'anno, la festa si svolge nel rispetto delle normative, senza spettacoli pirotecnici, puntando sulla convivialità e l'aggregazione nel cuore della città. Un’occasione per vivere insieme l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera di festa e condivisione.

Torna il concertone in piazza IV Novembre. Rimane la scelta di non fare lo spettacolo pirotecnico. Sarà un Capodanno in centro, ma soprattutto “insieme”. Con una serie di eventi pubblici che si daranno la staffetta e con altri, “privati” come al Morlacchi e al Sanfra, a fare da corollario a un. Perugiatoday.it

capodanno perugia torna festaA Perugia la Amy Winehouse Band per la festa di Capodanno in piazza - Perugia torna ad ospitare nella notte di Capodanno un grande evento di piazza, con la Amy Winehouse Band. ansa.it

capodanno perugia torna festaCapodanno in centro, svelato il programma del concertone in Piazza IV Novembre. Musica dal vivo con la Amy Whinehouse Band - Nella cornice di Piazza IV Novembre, il grande evento è stato reso possibile grazie all'amministrazione comunale e il supporto della Regione Umbria ... corrieredellumbria.it

