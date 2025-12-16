Capodanno a Perugia torna la festa in piazza E non solo

A Perugia torna la tradizione del Capodanno in piazza, con il concertone in piazza IV Novembre che anima le celebrazioni. Quest'anno, la festa si svolge nel rispetto delle normative, senza spettacoli pirotecnici, puntando sulla convivialità e l'aggregazione nel cuore della città. Un’occasione per vivere insieme l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera di festa e condivisione.

Torna il concertone in piazza IV Novembre. Rimane la scelta di non fare lo spettacolo pirotecnico. Sarà un Capodanno in centro, ma soprattutto “insieme”. Con una serie di eventi pubblici che si daranno la staffetta e con altri, “privati” come al Morlacchi e al Sanfra, a fare da corollario a un. Perugiatoday.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno 2025 in Umbria concerti ed eventi

Video Capodanno 2025 in Umbria concerti ed eventi Video Capodanno 2025 in Umbria concerti ed eventi

A Perugia la Amy Winehouse Band per la festa di Capodanno in piazza - Perugia torna ad ospitare nella notte di Capodanno un grande evento di piazza, con la Amy Winehouse Band. ansa.it