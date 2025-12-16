Vivi un Capodanno indimenticabile a Cinecittà World, la festa più grande d’Italia. Un evento di 12 ore di divertimento continuo, con oltre 40 attrazioni e quattro palchi musicali che garantiranno un’atmosfera unica e coinvolgente per salutare l’anno nuovo in grande stile.

© Ezrome.it - Capodanno a Cinecittà World, 12 Ore di Festa e 4 Stage Musicali

Cosa: La festa di Capodanno più grande d’Italia, con 12 ore di divertimento non-stop, 40 attrazioni e 4 palchi musicali.. Dove e Quando: Cinecittà World, Roma. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle 6:00 del 1° gennaio 2026.. Perché: Un’esperienza unica che combina adrenalina delle attrazioni, cenoni a tema e show pirotecnico da 3000 fuochi d’artificio.. Il conto alla rovescia per l’arrivo del 2026 si celebra a Roma con un evento che promette di essere la festa di Capodanno più imponente d’Italia: Cinecittà World si trasforma in un gigantesco palcoscenico per una maratona di dodici ore di puro intrattenimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Leggi anche: Halloween: la festa più spettacolare è a Cinecittà World

Leggi anche: Cinecittà World apre le porte ad Halloween: reportage dell’inaugurazione della festa più paurosa dell’anno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno a Cinecittà World

NEWS - Capodanno a Cinecittà World, 12 ore di divertimento non-stop - Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non- napolimagazine.com