Capodanno 2026 musica circo teatri e castelli

Il Capodanno 2026 si prepara a offrire un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli e atmosfere uniche. Dai concerti nei teatri storici ai cenoni nei castelli, passando per suggestivi festeggiamenti sotto le stelle nelle città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, le celebrazioni promettono un inizio d’anno indimenticabile.

Concerti nei teatri storici, cenoni nei castelli, eventi sotto le stelle nelle città d’arte di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Con Visit Emilia il nuovo anno comincia in modo memorabile. È quella notte speciale in cui tutto sembra possibile: promesse da fare, sogni da inseguire e, soprattutto. Parmatoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cirque NYE 2026 Science World Video Cirque NYE 2026 Science World Video Cirque NYE 2026 Science World Concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo con RDS: cantanti, orari e line-up a Roma - Capodanno 2026 a Roma: il Circo Massimo si accende con un concerto gratuito firmato RDS. rds.it

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma - Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. megamodo.com

Capodanno a Napoli, 4 giorni di musica e spettacolo dal 29 dicembre al 1° gennaio. - facebook.com facebook

