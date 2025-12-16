Capodanno 2026 musica circo teatri e castelli
Il Capodanno 2026 si prepara a offrire un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli e atmosfere uniche. Dai concerti nei teatri storici ai cenoni nei castelli, passando per suggestivi festeggiamenti sotto le stelle nelle città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, le celebrazioni promettono un inizio d’anno indimenticabile.
Concerti nei teatri storici, cenoni nei castelli, eventi sotto le stelle nelle città d’arte di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Con Visit Emilia il nuovo anno comincia in modo memorabile. È quella notte speciale in cui tutto sembra possibile: promesse da fare, sogni da inseguire e, soprattutto. Parmatoday.it
Cirque NYE 2026 Science World
Concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo con RDS: cantanti, orari e line-up a Roma - Capodanno 2026 a Roma: il Circo Massimo si accende con un concerto gratuito firmato RDS. rds.it
Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma - Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. megamodo.com
Capodanno a Napoli, 4 giorni di musica e spettacolo dal 29 dicembre al 1° gennaio. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.